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زراعة غزة تفعل خطة الطوارئ المعدة مسبقا في ظل كورونا

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة غزة تفعل خطة الطوارئ المعدة مسبقا في ظل كورونا


غزة / سما /

 فعلت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، خطة الطوارئ المعدة مسبقا، والتي تتعامل مع إغلاق الأسواق، في حال انتشار مرض كورونا في القطاع.

وتأتي خطة الزراعة للمحافظة على القطاع الزراعي، للعمل بكامل طاقته من أجل توفير احتياجات السكان، بحسب بيان للوزارة.

وتتمثل الخطوط العريضة للخطة البديلة للزراعة، في نقل الخضروات من مراكز الانتاج والمزارع، إلى مراكز تجميع رئيسية، حيث تقوم هذه المراكز بتعبئه المنتجات الزراعية حسب الشروط الصحية تحت إشراف لجان مختصة من الوزارات ذات العلاقة، ومن ثم يتم توزيع الخضروات على محلات التجزئة ونقاط البيع الفرعية، وبالتالي تقوم هذه النقاط بالتوصيل للمواطنين في بيوتهم أو توجيههم للشراء بطريقة آمنة وصحية تضمن عدم انتشار مرض كورونا بين المواطنين.

يذكر أن وزارة الزراعة وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومباحث التموين، قامت بالاعلان عن أسعار الخضروات والدجاج والبيض لتجنيب استغلالهم.

#غزة #وزارة الزراعة #كورونا #حالة الطوارئ

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