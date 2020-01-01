العبادلة: الفرق الطبية تقوم بعمليات المسح لوقف امتداد الوباء داخل قطاع ‫غزة‬

غزة / سما /

أكد مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة د. رامي العبادلة ان الطاقم الطبية تقوم منذ الأمس بعملية مسح لكافة المخالفين للحالات المصابة ب “كوفيد ١٩” والذي تم اكتشاف اصابتهم في مخيم المغازي في قطاع غزة.

وأوضح ان الفرق الطبية توجهت إلى جميع المناطق التي توجهت إليها العائلة المصابة، والجهات والأشخاص الذي تم اختلاط الحالات المصابة بها، أو من خلال الاتصالات و البلاغات التي تصل وزارة الصحة عبر الهاتف المجاني لدائرة الشكاوي (103).

واضاف” نقوم بسحب العينات لاكتشاف مصدر هذه الاصابات حتى نتمكن من وقف امتداد الوباء داخل قطاع غزة.

واوصى د. العبادلة المواطنين بالالتزام التام بمنازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى، والتزامهم بارتداء الكمامات الواقية وعدم الاختلاط والالتزام بالنظافة الشخصية.