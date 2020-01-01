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77 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاردن

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
77 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاردن


عمان /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الاردنية تسجيل 77 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1716.

وتوزعت الإصابات الجديدة بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 63 حالة محليّة توزّعت كما يلي: 57 حالة في محافظة العاصمة عمّان(54 حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، و3 حالات تحت الاستقصاء)، و5 حالات في محافظة الزرقاء مخالطة لمصابين سابقين، وحالة في محافظة معان مخالط لمصاب سابق ).

كما سجلت 14 حالة خارجيّة، لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر (5 من أمريكا، و4 من السعوديّة و2 من البحرين، و2 من الإمارات، و1 من العراق).

وأشار الموجز إلى تسجيل 9 حالات شفاء منها 4 في مستشفى الأمير حمزة و5 في المنطقة الخاصّة لعزل المصابين في البحر الميّت، لافتا إلى إجراء 10569 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 763137 فحصاً.

ولفت إلى أن مجموع الفحوصات التي أجريت للعاملين في المدينة الصناعيّة بسحاب منذ يوم الأحد الموافق 2020/8/23 بلغ 7361 فحصاً.

#الاردن #فيروس كورونا

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