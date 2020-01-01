الخارجية الأمريكية تعارض علاقة أردوغان بـ"حماس": ستؤدي لعزل تركيا

واشنطن /سما/

أبدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، معارضتها استضافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوفد من حركة حماس السبت الماضي برئاسة رئيس الحركة اسماعيل هنية.

وقالت الخارجية في بيان لها: إن الولايات المتحدة تعارض بشدة استضافة الرئيس أردوغان لإثنين من قادة حماس في إسطنبول، معربةً عن قلقها من علاقة تركيا مع حماس.

وهاجمت الخارجية طبيعة العلاقة بين الجانبين، قائلةً إن استمرار أردوغان بالتواصل مع حماس لا يؤدي إلا إلى عزل تركيا عن المجتمع الدولي والإضرار بمصالح الشعب الفلسطيني.

كما وصفت الخارجية الأميركية المسؤولين الذين استضافهم أردوغان بأنهم "إرهابيون عالميون"، حسب بيانها.

وكان وفد من حماس برئاسة هنية، وعضوية صالح العاروري وماهر صلاح ووعزت الرشق وجهاد يغمور، التقى أردوغان السبت الماضي في إسطنبول.