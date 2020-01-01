البزم: نحن في مواجهة متقدمة مع كورونا.. ومنطقة المغازي تخضع لاجراءات خاصة ومعزولة عن باقي القطاع

غزة / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إياد البزم، اليوم الاربعاء، إن الإصابات المكتشفة بفيروس كورونا أمس لها دوائر مخالطة، ومن هنا تكمن الخطورة، لذلك بدأنا جملة إجراءات لمواجهة هذه الحالة بشكل عام.

وأوضح البزم: نحن الآن في مواجهة متقدمة مع فيروس كورونا، وفرق التقصي الوبائي تجري الفحوص اللازمة لمتابعة الإصابات الأربعة والدوائر المخالطة لها.

وأضاف: كنا نجري كل الاستعدادات اللازمة، ونضع الخطط المناسبة لمواجهة الفيروس، وبدأنا منذ 15 مارس إجراءات مشددة بإغلاق كل المعابر، وأنشأنا مراكز للحجر الصحي لاستقبال كل من يعود لغزة.

وتابع البزم: استقبلنا أكثر من 6 آلاف مواطناً في مراكز الحجر الصحي حتى اللحظة، وهذه الخطوة الكبيرة كانت صمام الأمان لمنع تفشي الوباء في غزة.

ونوه البزم، الى أن إجراءات مواجهة كورونا استنفذت كثيراً من المال والإمكانيات، وبذلنا جهوداً كبيرة ولا زلنا نقدم الخدمات للمستضافين في الحجر حتى الآن، مضيفا: كنا أمام جهد حكومي ضخم واستنزفنا طاقات كبيرة، وقدمنا نموذجاً كبيراً ونجحنا في تأخير تفشي الفيروس في قطاع غزة.

وقال البزم، أدركنا منذ البداية خطورة تفشي فيروس كورونا داخل القطاع نظراً لحجم الكثافة السكانية، مطمئنا شعبنا بأن الأجهزة الحكومية تبذل كل الجهود لحمايتهم من تفشي الوباء.

وأشار البزم، الى أن منطقة مخيم المغازي وسط القطاع تخضع لإجراءات خاصة، وهي معزولة عن باقي القطاع لمنع تفشي الفيروس.

أضاف البزم: لمسنا استجابة عالية جداً من المواطنين للإجراءات الحكومية المنفذة مؤخراً، ولقرار حظر التجول.

وأوضح أن، خلية الأزمة في وزارة الداخلية تبذل جهوداً كبيرة، وهي في حالة انعقاد كامل لمتابعة كل التفاصيل والحيثيات لحماية أبناء شعبنا.

وتابع البزم: ندرس ونُقيّم حالياً كل المعلومات، وبناء عليها سنعلن الإجراءات المناسبة، ومستعدون لكل السيناريوهات.

وأوضح البزم أن، وزارات الداخلية والصحة والاقتصاد تتابع توفير كل احتياجات المواطنين ومستلزماتهم.

ونوه البزم الى أنه في حال ظهرت أي إصابات جديدة سنعلن عن ذلك، ولن نتاخر بأي معلومة عن المواطنين، وندعو للتريث في استقاء المعلومات وأخذها من مصادرها الرسمية.

وأضاف البزم: لدينا 19 ألف عنصر شرطة وأمن مستنفرون بشكل كامل، وتم إغلاق كافة الحدود البرية والبحرية لغزة، موضحا أنه تم تدريب قوة شرطية خاصة قوامها 500 عنصراً؛ للتعامل مع المستضافين في مراكز الحجر الصحي وخدمتهم.

وأكد البزم انه لا حديث عن فتح معبر رفح في ظل هذه الظروف المستجدة.