القدرة: قطاع غزة دخل مرحلة جديدة هي الاخطر منذ بداية الجائحة

غزة / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اشرف القدرة، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية اتخذت اجراءات مشددة منذ بداية جائحة كورونا واعدت خطة واضحة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة

وأضاف: عملنا على محاربة الوباء وتأخير دخوله الى قطاع غزة بكافة السبل ولم نغفل لحظة واحدة اننا سنواجه سيناريو اكتشاف حالات داخل قطاع غزة.

وتابع: ضاعفنا جهدنا وتدريباتنا واجرينا المناورات سلفاً للتعامل مع كافة السيناريوهات لذا تعاملنا مع الحدث وفق الخطة المعتمدة دون ارباك.

وأشار الى أن التواصل المستمر مع مستشفيات الوطن وفر المعلومات حول تسجيل اصابة السيدة في مستشفى المقاصد والبدء فوراً باجراءات مشددة مع العائلة والمجموعة الاولى من المخالطين واكتشاف 4 اصابات من بينهم في منطقة المغازي.

وأوضح أن الطواقم الطبية المختصة لازالت تجري التقصي الوبائي للتعرف على مصدر الاصابات وحجم المخالطين.

ونوه الى أن المختبر المركزي يعمل على مدار الساعة لاتمام فحص العينات المخبرية من المخالطين وحالات الاشتباه وسيعطي تصور ادق على الحالة الوبائية في القطاع.

وقال القدرة، إن قطاع غزة دخل مرحلة جديدة هي الاخطر منذ بداية الجائحة ونهيب بالمواطنين الحيطة والحذر والالتزام التام باجراءات الوقاية دون تراخي فالجميع على مستوى واحد في المسئولية من أجل سلامته وسلامة المجتمع.

واردف قائلا: بدأنا العمل بخطة الطوارئ في كافة مرافق القطاع الصحي ووقف العمليات المجدولة والعيادات الخارجية ومراكز الرعاية الاولية.

ولفت الى أنه تم اصدار قرار بمنع زيارة المرضى في المستشفيات وعدم وجود اكثر من مرافق واحد مع كل مريض منوم في الاقسام الداخلية وعدم التوجه لاقسام الطوارئ الا للحالات الطارئة فقط.

ونوه الى أن لجان الطوارئ الصحية والحكومية ولجان المحافظات في حال انعقاد دائم على مدار الساعة لمتابعة التطورات والاجراءات لمواجهة الجائحة.

وأوضح أن كافة المؤسسات الصحية الاهلية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين شركاء في الخطة الصحية لمواجهة الجائحة ويوجد تنسيق عالى المستوى لترتيب وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف: وفرنا فريق من الطب الوقائي لتلقي اتصالات الجمهور على مدار الساعة عبر الرقم المجاني 103 لوزارة الصحة والرد على استفساراتهم وتدوين أي معلومات تتعلق بمخالطين الى جانب تفعيل خدمة واتساب مباشر على الرقم 00970599503103