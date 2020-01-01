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المجلس الفلسطيني للصادرات يبحث تطوير الصادرات الوطنية في ظل كورونا

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الفلسطيني للصادرات يبحث تطوير الصادرات الوطنية في ظل كورونا


رام الله / سما /

بحث المجلس الفلسطيني للصادرات، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته التي عقدت بمقر وزارة الاقتصاد الوطني برام الله، سبل تنمية الصادرات الوطنية في ظل الجائحة الصحية (كورونا) والآفاق المستقبلية لزيادتها.

وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي: "إن مباحثات حثيثة تبذل مع مجموعة من الدول لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواقها امام المنتجات الوطنية بما ينعكس ايجابا على الصادرات الوطنية."

 وأضاف خلال ترؤسه اجتماع المجلس، "نقود مباحثات مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومجموعة دول الميركسور وروسيا الاتحادية ودول جنوب شرق أسيا لتطوير العلاقات الاقتصادية وتنمية الصادرات الوطنية."

بدوره أشار نائب رئيس المجلس ورئيس مجلس ادارة بال تريد، عرفات عصفور، الى أن مركز التجارة الفلسطيني يواكب كافة التطورات ويعمل بطريقة مرنة بما يخدم المصدر الفلسطيني، علاوة على توفير المعلومات المطلوبة لإعداد تقرير أداء الصادرات.

من جانبه، رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية عمر هاشم تحدث عن تداعيات الجائحة الصحية على الاقتصاد الفلسطيني، والجهود الكبيرة التي يبذلها القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي فرضتها الجائحة الصحية، مؤكداً على أهمية تضافر جهود جميع الشركاء لاجتياز هذه الأزمة.

#المجلس الفلسطيني للصادرات #الاقتصاد

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