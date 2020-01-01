العمل الحكومي بغزة تثني على عمل اللجان الصحية الحكومية

غزة / سما /

أثنى رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، محمد عوض، على عمل اللجان الصحية والفنية الحكومية وتحقيق الاستجابة السريعة مع تسجيل أولى حالات الإصابة بفايروس "كورونا" داخل قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال اجتماع باللجنة الصحية لمواجهة "كورونا" برئاسة وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش.

وقال عوض، أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من تكثيف الجهود بين الجهات الحكومية لتحقيق أقصى ما يمكن من نتائج لجملة الإجراءات التي تضمنتها الخطة الحكومية ذات العلاقة، ولا يتم ذلك دون الدور المجتمعي والذي هو الاساس لاجتياز هذه المرحلة وتحصين قطاع غزة من هذه الجائحة.

وأضاف، أن كافة الإجراءات على الأرض تمت بشكلها المتكامل ووفق ماهو مخطط له، داعياً المواطنين إلى التعاون مع كافة الجهات الحكومية في انفاذ إجراءاتها.

بدوره، تحدث أبو الريش عن التدابير الوقائية الصحية التي باشرت وزارة الصحة في تطبيقها، ومستجدات عمل الفرق الصحية وتقارير عمل مراكز الحجر الصحي ومستشفى العزل.