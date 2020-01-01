نقل الاسير طلال العمور الى المستشفى للعلاج

رام الله / سما /

اكدت مصادر محلية ان ادارة سجن عوفر الاسرائيلي نقلت الاسير طلال عيسى العمور "45 سنة" من بلدة تقوع شرق بيت لحم، الى مستشفى الرملة العسكري.

وقالت المصادر ذاتها ان هذه الخطوة عقب معاناة الاسير العمورمن تشجنات قوية في عضلة اليد ادت الى الام حادة.

وناشدت العائلة الصليب الاحمر الدولي من اجل القيام بزيارته في المستشفى للاطئنان على وضعه الصحي.

يشار الى ان الاسير العمور معتقل منذ حزيران العام الماضي عقب توقيفه من قبل جنود الاحتلال المتمركزين عند حاجز الكونتينر المطل على طريق وادي النار الذي يصل شمال الضفة بجنوبها.