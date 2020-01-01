محافظة نابلس تبحث سبل وقف الاعتداءات على املاك الدولة في طلوزة

نابلس /سما/

ترأست المستشارة القانونية لمحافظة نابلس لينا عبد الهادي اليوم، اجتماعاً أمنياً قانونياً لبحث الاعتداءات على أملاك الدولة في منطقة طلوزة، وذلك بتعليمات من محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان.

وحضر الاجتماع أيمن مظهر من جهاز المخابرات العامة، وساهر الأحمد من وزارة الحكم المحلي، وأمل حوشية وفلسطين عثمان من جهاز الأمن الوقائي، وعرفات حنني وماهر موسى من دائرة أملاك الدولة في نابلس، والعقيد سامر عودة من الشرطة، والمستشارين القانونيين في المحافظة سلام فريتخ ومجد عبده.

وتم وضع الآليات القانونية اللازمة لوقف الاعتداءات على أراضي الدولة في طلوزة، وإيجاد صيغ قانونية لمتابعة هذا الملف الهام.

وفي نهاية الاجتماع، وضع المجتمعون اللواء رمضان بصورة الوضع، واعداً بوضع الآليات المطروحة موقع التنفيذ بالشراكة مع دائرة أملاك الدولة.