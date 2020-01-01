  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحة غزة تدعو المواطنين لتوخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بفايروس "كورونا"

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تدعو المواطنين لتوخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بفايروس "كورونا"


غزة /سما/

دعا د.اشرف أبو مهادي مدير عام ديوان الوزيرفي وزارة الصحة بغزة كافة المواطنين الاتصال على الرقم المجاني (103) الخاص بقسم الاستجابة السريعة في وزارة الصحة للاستفسار أو الإبلاغ عن أي تطورات صحية بخصوص فيروس "كورونا". 

وأفاد أن الطواقم العاملة في قسم الاستجابة السريعة تعمل على مدار الساعة وجاهزة لتلقي اي سؤال واستفسار بالتعاون مع فريق الطب الوقائي لمساعدتهم حال الاتصال على الرقم المجاني 103.

وشدد د.أبو مهادي على جميع المواطنين بتوخي الحذر والدقة في نقل الاخبار المتعلقة بفايروس كورونا والا يستجيبوا مطلقاً للشائعات والاعتماد على المعلومات الموثوقة والرسمية الصادرة من خلال وزارة الصحة .

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

4 شهداء من سرايا القدس في انفجار بحي الشجاعية بغزة

غزة : تسجيل أول 4 إصابات بفيروس كورونا من خارج الحجر الصحي وفرض حظر تجوال تام

غزة: قتيل وعدد من الإصابات في شجار عائلي بمخيم الشاطئ..

شاهد.. الداخلية بغزة تبدأ بفرض حظر التجوال التام بقطاع غزة

غزة : وفاة شاب أحرق نفسه أول أمس

الجهاد الاسلامي: صبر المقاومة نفد ويجب انهاء الحصار على قطاع غزة بصورة شاملة

رغم حظر التجوال بسبب كورونا .. العمادي يدخل غزة الليلة عبر "ايرز"

الأخبار الرئيسية

صحة غزة: إجراء 558 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.. وتنشر تعليمات هامة للمواطنين

ملك الأردن يعيد طرح حل الدولتين: القضية الفلسطينية ما زالت القضية المركزية

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ووزير الخارجية البريطاني في رام الله

مسؤول فلسطيني : أكثر من 500 مُخالط في "سوبر ماركت" تواصلوا مع الصحة بغزة

أول تصريح للسيدة "هبة أبو نادي " المصابة بفيروس كورونا في مخيم المغازي وسط القطاع