  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاقتصاد بغزة: تسجيل 15 محضر مخالفة للمتلاعبين في أسعار الخضار

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة: تسجيل 15 محضر مخالفة للمتلاعبين في أسعار الخضار


غزة /سما/

أكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد، "عبد الفتاح أبو موسى"، أن طواقم الوزارة شرعت منذ ليلة البارحة بالانتشار في المحال التجارية ومراقبة الأسعار، وقامت بضبط بعض المخالفين.

ولفت إلى أنه جرى تسجيل قرابة 15 محضر مخالفة، لمن تلاعب في أسعار الخضروات، مشيرا إلى أنه سيجري احالتهم للدائرة القانونية لاتخاذ الإجراءات بحقهم.

وشددّ أبوموسى، على وجود إجراءات مشددة وقاسية تجاه من يتلاعب بالأسعار، ستصل إلى حد الحبس والغرامة.

ونوه إلى أنه ما قررت لجان الطوارئ، فتح المخابز والسوبرماركات، فإنها ستعمل بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وباتخاذ إجراءات التباعد ولبس الكمامة لكل مواطن واستخدام المعقمات.
 

#الاقتصاد #غزة #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

4 شهداء من سرايا القدس في انفجار بحي الشجاعية بغزة

غزة : تسجيل أول 4 إصابات بفيروس كورونا من خارج الحجر الصحي وفرض حظر تجوال تام

غزة: قتيل وعدد من الإصابات في شجار عائلي بمخيم الشاطئ..

شاهد.. الداخلية بغزة تبدأ بفرض حظر التجوال التام بقطاع غزة

غزة : وفاة شاب أحرق نفسه أول أمس

الجهاد الاسلامي: صبر المقاومة نفد ويجب انهاء الحصار على قطاع غزة بصورة شاملة

رغم حظر التجوال بسبب كورونا .. العمادي يدخل غزة الليلة عبر "ايرز"

الأخبار الرئيسية

صحة غزة: إجراء 558 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.. وتنشر تعليمات هامة للمواطنين

ملك الأردن يعيد طرح حل الدولتين: القضية الفلسطينية ما زالت القضية المركزية

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ووزير الخارجية البريطاني في رام الله

مسؤول فلسطيني : أكثر من 500 مُخالط في "سوبر ماركت" تواصلوا مع الصحة بغزة

أول تصريح للسيدة "هبة أبو نادي " المصابة بفيروس كورونا في مخيم المغازي وسط القطاع