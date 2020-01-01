معايعة تبحث مع الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في فلسطين التعاون الثنائي في مجال حفظ التراث

بيت لحم /سما/

بحثت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، مع الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي الـ UNDP في فلسطين ايفون هالي، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون الثنائي في مجال الحفاظ على التراث الفلسطيني.

وأكدت معايعة على أهمية ما تم تحقيقه من نجاحات نتيجة التعاون الثنائي والبناء بين الجانبين، خصوصا في مجال الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني.

واشارت الى أهمية العمل مع جميع الجهات للنهوض بالقطاع السياحي الفلسطيني واعادته لما قبل جائحة كورونا وبتعاون الجميع نستطيع النجاح والعودة للسابق، مما سيساهم وبشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وتحدثت معايعة عن الإنجازات الكبيرة والنوعية التي حققها قطاع السياحة والتراث الثقافي الفلسطيني ما قبل جائحة كورونا والاعداد الكبيرة غير مسبوقة التي استطاع هذا القطاع جذبها لزيارة فلسطين، علاوة على عمل وزارة السياحة والآثار لإعادة ترميم العديد من المواقع الأثرية وافتتاح العديد من مراكز الاستعلامات السياحية لتزويد الزائرين بكامل المعلومات حول تاريخ هذه المواقع وللحفاظ على الموروث الثقافي والأثري.

وأشارت إلى أنه منذ بداية حالة الطوارئ أغلقت كافة المؤسسات السياحية بالكامل وتوقفت عجلة الحركة السياحية بعد أن كانت قد بلغت ذروتها في العام 2019 بوصول عدد السائحين إلى حوالي ثلاثة ملايين ونصف، بواقع مليونين وسبعمائة ألف ليلة مبيت في الفنادق الفلسطينية، ما شجع القطاع السياحي الخاص لمزيد من الاستثمارات وانشاء المزيد من الفنادق والمرافق السياحية المختلفة، والتي توقفت بالكامل منذ بداية شهر آذار الماضي. ولفتت الى أن قطاع السياحة في فلسطين الأكثر تضررا بشكل خاص وهو القطاع الأخير الذي ستعود اليه الحياة مجددا بعد زوال جائحة كورنا، مؤكدة على عمل الوزارة لما بعد جائحة كورونا وكيفية النهوض بهذا القطاع من جديد، حيث تعمل وزارة السياحة والاثار على اعداد الخطط والبرامج على عدة اصعدة منها ما هو مرتبط بالترويج السياحي الفلسطيني وتعزيز الثقة واعادة الربط مع وكالات السياحة العالمية، والعمل على تأهيل وتطوير القطاع السياحي والتحضير للمرحلة القادمة للبدء بالعمل عندما تسمح الظروف لإعادة دوران عجلة السياحة من جديد.

من جهتها شكرت هالي، الوزيرة معايعة على تعاونها الكبير والمستمر مع الـ UNDP، مؤكدة ضرورة الاستمرار في هذه الشراكة لما فيه نجاح للجميع.

واتفق الجانبان على الاستمرار في التعاون الثنائي في المجال السياحي ومجال الحفاظ على التراث الثقافي.

وقد حضر الاجتماع الذي جرى في مقر الوزارة في بيت لحم، كل من معتز دوابشة، ودانية درويش من طاقم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك ماجد اسحق، وجهاد ياسين، من وزارة السياحة والآثار.