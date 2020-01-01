أشكنازي: خائبون من موقف بريطانيا تجاه حظر الأسلحة على إيران

القدس المحتلة /سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، لنظيره البريطاني، دومينيك راب، إن إسرائيل خائبة الأمل من قرار بريطانيا بعدم تأييد تمديد حظر الأسلحة على إيران. ودعا أشكنازي بريطانيا، خلال لقائه مع راب في القدس اليومن الثلاثاء، إلى الانضمام إلى إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، باستئناف العقوبات ضد إيران.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أشكنازي قوله لراب إنه "خاب أملنا من مشاهدة تصويت دول E3 (بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي امتنعت عن التصويت) في مجلس الأمن حول تمديد حظر الأسلحة على إيران".

واعتبر أشكنازي أن "الجهود العالمية لوقف العدوانية الإيرانية ينبغي التعبير عنها بالأفعال وليس بالتصريحات فقط". ويذكر أن الدول الأوروبية الثلاثة موقعة على الاتفاق النووي مع إيران.

وتناول لقاء أشكنازي وراب اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات. وذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، أن بريطانيا تخشى من أن هذا الاتفاق مع الإمارات أبعد بشكل أكبر احتمالات استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وادعى أشكنازي أن "الاتفاق التاريخي مع الإمارات هو إثبات على أنه بالإمكان تحقيق السلام بواسطة حوار مباشر بين الدول. ونأمل أن تنضم دول أخرى في الشرق الأوسط إلى هذه الخطوة".

وخلال لقاء راب مع "رئيس الحكومة البديل" ووزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، دعا الأخير السلطة الفلسطينية إلى استئناف التنسيق الأمني والمفاوضات، زاعما أنه من "دون ذلك سيبقون في الخلف". وكرر غانتس أنه "ينبغي إيجاد الطريق من أجل إعادة تفعيل حظر الأسلحة مقابل الإيرانيين".

ويتوقع أن يلتقي راب مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وبعد ذلك التوجه إلى رام الله.