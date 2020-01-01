صحة غزة: إجراء 558 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.. وتنشر تعليمات هامة للمواطنين

غزة /سما/

اعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بـ"كورونا"، 4 منها خارج مراكز الحجر الصحي، وذلك بعد إجراء فحص لـ558 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

أكدت الوزارة، أن عدد المتواجدين بالحجر والعزل 2280 فيما أن عدد المصابين وصل لـ114.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، أن المتعافين 72، والحالات النشطة 41 (المجتمع 4، عائدين37) والوفيات 1.

وأوضحت أنه يمنع تحرك المواطنين الا للضرورة القصوى فقط وعند الاضطرار للتحرك لامر طارئ يتجوب ارتداء الكمامة والالتزام باجراءات الوقاية والسلامة

وأشارت الى أن وزارة الصحة تتابع مع وزارة الداخلية وعبر مباحث كورونا التزام المواطنين باجراءات الوقاية عند التحرك الطارئ وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني مع المخالفين.

وأعلن مركز الإعلام والمعلومات الحكومي، مساء الاثنين، عن فرض حظر تجوال تام على جميع محافظات قطاع غزة، بما يشمل تعليق العمل وعدم الدوام في كافة المرافق لمدة 48 ساعة بعد اكتشاف 4 حالات مصابة بكورونا من داخل القطاع.