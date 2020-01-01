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القبض على متهم بقضية ابتزاز الكتروني لمواطنة في نابلس

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على متهم بقضية ابتزاز الكتروني لمواطنة في نابلس


نابلس /سما/

 ألقت الشرطة في نابلس القبض على متهم بابتزاز مواطنة والتهديد بنشر صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن الشرطة تلقت شكوى من مواطنة مفادها وجود شخص يقوم بتهديدها وابتزازها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت، أنه وبعد البحث والتحري والمتابعة في وحدة الجرائم الالكترونية تم حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وألقي القبض عليه، وبسماع أقواله أعترف بما نسب إليه، وقد جرى توقيفه وإحالته للنيابة العامة استكمالاً للإجراءات القانونية بحقه أصولا.

#الشرطة #نابلس #ابتزاز الكتروني

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