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بومبيو يصل السودان قادما من إسرائيل مباشرة

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو يصل السودان قادما من إسرائيل مباشرة


الخرطوم /سما/

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى السودان يوم الثلاثاء قادما من إسرائيل في رحلة جوية وصفها بأنها أول رحلة رسمية مباشرة بين البلدين.

والزيارة جزء من جولة إقليمية يقوم بها بومبيو بعدما اتفقت إسرائيل والإمارات هذا الشهر على إقامة علاقات كاملة، وتأتي في وقت تدعو فيه إسرائيل والولايات المتحدة المزيد من الدول العربية لاتخاذ نفس الخطوة.

وكتب بومبيو على تويتر "يسعدني أن أعلن أننا على متن أول رحلة رسمية دون توقف من إسرائيل إلى السودان".

وسيلتقي بومبيو برئيس الوزراء السوداني ورئيس مجلس السيادة الحاكم خلال توقفه القصير في الخرطوم لمناقشة الدعم الأمريكي للحكومة التي يقودها المدنيون "وتعميق العلاقة بين السودان وإسرائيل"، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية.

ويستعيد السودان علاقاته مع الولايات المتحدة في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل نيسان 2019 ويسعى إلى شطب اسمه من قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب.

وعما إذا كان بومبيو سيعلن عن انفراجة في السودان كتطبيع العلاقات مع إسرائيل أو رفع العقوبات الأمريكية، قال مسؤول أمريكي يرافق وزير الخارجية في رحلته الجوية "من المحتمل كتابة المزيد في صفحات التاريخ".

وذكر المسؤول أن السودان عرض الرحلة الجوية المباشرة، متخليا عن مطلب "أن تتخلل مثل هذه الرحلة محطة شكلية في الطريق".

والعلاقات مع إسرائيل موضوع شائك في السودان الذي كان من ألد أعداء إسرائيل في العالم الإسلامي تحت حكم البشير.

والتقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير شباط في أوغندا لكنه ألقى بظلال من الشك على أي تطبيع سريع للعلاقات بين البلدين.

وأعلن السودان في 19 أغسطس آب إقالة المتحدث باسم وزارة الخارجية بعدما وصف قرار الإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل بأنه "خطوة شجاعة وجريئة".

#مايك بومبيو #السودان #تطبيع

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