عوض وأبو نعيم يجتمعان بخلية الأزمة لبحث تطورات جائحة كورونا بقطاع غزة

غزة /سما/

عقد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، د. محمد عوض، ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، اللواء توفيق أبو نعيم، ظهر الثلاثاء، اجتماعاً مع خلية الأزمة في الوزارة؛ لبحث تطورات مواجهة جائحة (كورونا).

ويأتي الاجتماع، الذي عُقد بمقر العمليات المركزية في الوزارة، في ضوء المستجدات عقب اكتشاف أربع حالات إصابة بالفيروس في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، من خارج مراكز الحجر الصحي الاحترازي، وفق ما نقل موقع وزارة الداخلية على الإنترنت.

وبحث الحضور، الإجراءات التي تم فرضها في قطاع غزة، منذ ليلة الاثنين، احترازاً من تفشي الفيروس بين صفوف المواطنين، والتي تضمنت فرض حظر التجول، وإغلاق شامل للمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة.



كما ناقش الحضور جميع الترتيبات والتصورات المُعدّة من قبل خلية الأزمة؛ للتعامل خلال المرحلة المقبلة، في سبيل محاصرة الفيروس، وضمان عدم تفشيه داخل القطاع.



ودخل قرار وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، حظر التجول في القطاع، حيز التنفيذ منذ منتصف الليلة الماضية.

