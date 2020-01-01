  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عوض وأبو نعيم يجتمعان بخلية الأزمة لبحث تطورات جائحة كورونا بقطاع غزة

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
عوض وأبو نعيم يجتمعان بخلية الأزمة لبحث تطورات جائحة كورونا بقطاع غزة


غزة /سما/

عقد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، د. محمد عوض، ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، اللواء توفيق أبو نعيم، ظهر الثلاثاء، اجتماعاً مع خلية الأزمة في الوزارة؛ لبحث تطورات مواجهة جائحة (كورونا).

ويأتي الاجتماع، الذي عُقد بمقر العمليات المركزية في الوزارة، في ضوء المستجدات عقب اكتشاف أربع حالات إصابة بالفيروس في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، من خارج مراكز الحجر الصحي الاحترازي، وفق ما نقل موقع وزارة الداخلية على الإنترنت.

وبحث الحضور، الإجراءات التي تم فرضها في قطاع غزة، منذ ليلة الاثنين، احترازاً من تفشي الفيروس بين صفوف المواطنين، والتي تضمنت فرض حظر التجول، وإغلاق شامل للمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة.

كما ناقش الحضور جميع الترتيبات والتصورات المُعدّة من قبل خلية الأزمة؛ للتعامل خلال المرحلة المقبلة، في سبيل محاصرة الفيروس، وضمان عدم تفشيه داخل القطاع.

ودخل قرار وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، حظر التجول في القطاع، حيز التنفيذ منذ منتصف الليلة الماضية.
 

#لجنة متابعة العمل الحكومي #غزة #حالة الطوارئ #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

4 شهداء من سرايا القدس في انفجار بحي الشجاعية بغزة

غزة : تسجيل أول 4 إصابات بفيروس كورونا من خارج الحجر الصحي وفرض حظر تجوال تام

غزة: قتيل وعدد من الإصابات في شجار عائلي بمخيم الشاطئ..

شاهد.. الداخلية بغزة تبدأ بفرض حظر التجوال التام بقطاع غزة

غزة : وفاة شاب أحرق نفسه أول أمس

الجهاد الاسلامي: صبر المقاومة نفد ويجب انهاء الحصار على قطاع غزة بصورة شاملة

رغم حظر التجوال بسبب كورونا .. العمادي يدخل غزة الليلة عبر "ايرز"

الأخبار الرئيسية

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ووزير الخارجية البريطاني في رام الله

مسؤول فلسطيني : أكثر من 500 مُخالط في "سوبر ماركت" تواصلوا مع الصحة بغزة

أول تصريح للسيدة "هبة أبو نادي " المصابة بفيروس كورونا في مخيم المغازي وسط القطاع

مصدر في حماس لهآرتس : وصول العمادي قد يوقف التصعيد

الصحة الفلسطينية : 3 وفيات و585 إصابة جديدة بفيروس كورونا