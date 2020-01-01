تقديم طلب لعقد جلسة أُخرى للنظر في هدم منزل الأسير أبو بكر

رام الله /سما/

قدم مكتب المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طلبًا للمحكمة العليا لعقد جلسة أخرى في أقرب وقت ممكن بشأن هدم منزل الأسير نظمي أبو بكر المتهم بقتل جندي إسرائيلي بحجر في يعبد جنوب غرب جنين في شهر أيار الماضي، وهو ما ينفيه الأسير.

وكانت المحكمة العليا أوقفت منذ أسبوع قرارًا عسكريًا بمنع هدم منزل الأسير لعدم علاقة عائلته بما جرى.

وأثار قرار المحكمة جدلًا واسعًا في إسرائيل، وسط مطالبات بإعادة النظر في القضية، حيث تقديم الطلب اليوم رسميًا بإيعاز من بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، ووزير الجيش بيني غانتس.

وطلب مكتب المدعي العام تشكيل لجنة قضاة موسعة للنظر في القضية.