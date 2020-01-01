إغلاق مستشفى درويش نزال في قلقيلية لظهور إصابات بكورونا

قلقيلية /سما/

أغلقت إدارة المستشفيات مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية بعد ظهور عدة إصابات بفيروس كورونا في صفوف العاملين داخل المستشفى.

وقال رئيس نقابة الأطباء الفرعية في محافظة قلقيلية، إياس عبد الله لـ "القدس": "تم إغلاق مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية صباح اليوم حتى إشعار آخر، بعد ظهور عدة إصابات والعدد مرشح للزيادة، حيث سيتم إخضاع جميع العاملين للفحص، ولحين ظهور النتائج سيتم إخلاء المرضى بهدف عمليات التعقيم وتتبع الخارطة الوبائية داخل المستشفى".

وأضاف أن الوضع الميداني يحتاج للمتابعة، مؤكداً أن وزارة الصحة تقوم بكافة التدابير التي تكفل السيطرة على الحالة الوبائية التي ظهرت في بعض أقسام المستشفى.