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إغلاق مستشفى درويش نزال في قلقيلية لظهور إصابات بكورونا

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق مستشفى درويش نزال في قلقيلية لظهور إصابات بكورونا


قلقيلية /سما/

 أغلقت إدارة المستشفيات مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية بعد ظهور عدة إصابات بفيروس كورونا في صفوف العاملين داخل المستشفى.

وقال رئيس نقابة الأطباء الفرعية في محافظة قلقيلية، إياس عبد الله لـ "القدس": "تم إغلاق مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية صباح اليوم حتى إشعار آخر، بعد ظهور عدة إصابات والعدد مرشح للزيادة، حيث سيتم إخضاع جميع العاملين للفحص، ولحين ظهور النتائج سيتم إخلاء المرضى بهدف عمليات التعقيم وتتبع الخارطة الوبائية داخل المستشفى".

وأضاف أن الوضع الميداني يحتاج للمتابعة، مؤكداً أن وزارة الصحة تقوم بكافة التدابير التي تكفل السيطرة على الحالة الوبائية التي ظهرت في بعض أقسام المستشفى.

#قلقيلية #فيروس كورونا
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