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مصدر في حماس لهآرتس : وصول العمادي قد يوقف التصعيد

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر في حماس لهآرتس : وصول العمادي قد يوقف التصعيد


القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة هآرتس العبرية، إنه من المتوقع أن يصل السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة اليوم الثلاثاء، ولم يتضح ما إذا كان سيصل إلى قطاع غزة ومعه المنحة المالية، أو ما إذا كان سيتم تحويلها عن طريق التحويل المصرفي أو مكاتب البريد. 

وقال مصدر في حماس لصحيفة "هآرتس"، إن وصول العمادي قد يكون سببا في تهدئة الأوضاع في قطاع غزة ووقف التصعيد.

وبحسب المصدر، فإنه ليس من الواضح ما هو حجم المبالغ التي سيصل بها المبعوث القطري، ومن غير المعروف ما إذا كانت هذه الأموال مخصصة فقط للأسر المحتاجة، أم أنه سيحضر معه أموالا لدعم مشاريع إنسانية أخرى. 

وشدد المصدر على تفاقم الوضع نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، إذ أن سكان القطاع يحصلون على الكهرباء فقط لأربع ساعات يوميا.

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