أول رحلة رسمية مباشرة من "إسرائيل" إلى السودان

القدس المحتلة / سما /

غادر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "إسرائيل" صباح اليوم متوجها إلى السودان في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم، وذلك في اليوم الثاني من جولة على الشرق الأوسط تتمحور حول تطبيع العلاقات بين الدول العربية والاحتلال الإسرائيلي.

وفي تعليق له قال بومبيو: "سعداء لكوننا على أول رحلة رسمية مباشرة بين إسرائيل والسودان".

ومن المتوقع أن يلتقي هناك برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وكذلك الرئيس عبد الفتاح البرهان ويبحث معهما الدعم الأمريكي لحكومتهما.كما سيناقش بومبيو تعميق العلاقة بين إسرائيل والسودان.