الاحتلال يخطر بهدم منزلين في المنية جنوب شرق بيت لحم

بيت لحم / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم منزلين لشقيقين في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم.

وافاد رئيس مجلس قروي المنية زايد كوازبة ، بأن قوات الاحتلال اخطرت الشقيقين يوسف وشادي موسى جبارين بهدم منزليهما المأهولين منذ ست سنوات، والبالغ مساحة كل منهما نحو ٢٠٠ متر مربع، بالهدم، بحجة عدم الترخيص.

واشار كوازبة الى أن القرية تتعرض على مدار الأشهر الماضية الى هجمة استيطانية، كان آخرها تسليم اخطارات اسرائيلية بوقف البناء لمنزلين قيد الانشاء.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أخطرت، اليوم، بتجريف شارع فرعي في قرية كيسان شرق بيت لحم، تمهيدا لإغلاقه.