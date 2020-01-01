  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة الفلسطينية : 3 وفيات و585 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية : 3 وفيات و585 إصابة جديدة بفيروس كورونا


رام الله / سما /

 اعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة عن تسجيل 3 وفيات و585 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف المحافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما اعلنت عن تسجيل 1459 حالة تعافٍ جديدة لمصابين بفيروس كورونا وهي أعلى حصيلة تعافٍ على أساس يومي منذ بدء جائحة كورونا.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن نسبة الشفاء ارتفعت إلى 67.5%، بينما انخفضت نسبة الإصابات النشطة إلى 31.9%، في حين استقرت نسبة الوفاة عند 0.6%.

وأشارت الوزيرة الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (231)، محافظة نابلس (21)، محافظة بيت لحم (47) محافظة قلقيلية (32)، محافظة رام الله والبيرة (56)، محافظة جنين (2)، محافظة أريحا والأغوار (18)، محافظة سلفيت (4)، محافظة طولكرم (10)، طوباس (3)، محافظة القدس (157) بينها 37 في الضواحي، قطاع غزة (4).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة بيت لحم (280)، ضواحي القدس (172)، مدينة القدس (167)، محافظة سلفيت (10)، محافظة طولكرم (12)، محافظة الخليل (793)، محافظة طوباس (2)، محافظة نابلس (23).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 28 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ونوهت الى انه بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص.

#الضفة #اصابات #كورونا #كيلة #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

4 شهداء من سرايا القدس في انفجار بحي الشجاعية بغزة

غزة : تسجيل أول 4 إصابات بفيروس كورونا من خارج الحجر الصحي وفرض حظر تجوال تام

غزة: قتيل وعدد من الإصابات في شجار عائلي بمخيم الشاطئ..

شاهد.. الداخلية بغزة تبدأ بفرض حظر التجوال التام بقطاع غزة

الجهاد الاسلامي: صبر المقاومة نفد ويجب انهاء الحصار على قطاع غزة بصورة شاملة

غزة : وفاة شاب أحرق نفسه أول أمس

رغم حظر التجوال بسبب كورونا .. العمادي يدخل غزة الليلة عبر "ايرز"

الأخبار الرئيسية

مسؤول فلسطيني : أكثر من 500 مُخالط في "سوبر ماركت" تواصلوا مع الصحة بغزة

أول تصريح للسيدة "هبة أبو نادي " المصابة بفيروس كورونا في مخيم المغازي وسط القطاع

مصدر في حماس لهآرتس : وصول العمادي قد يوقف التصعيد

تسجيل إصابة جديدة بكورونا في غزة وارتفاع الإجمالي إلى 5

الاحتلال يقصف فجر اليوم مواقع للمقاومة جنوبي قطاع غزة