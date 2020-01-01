وزير العمل : منحة الـ700 شيقل تصرف الشهر المقبل وفق معايير محددة

رام الله / سما /

أعلن وزير العمل نصر أبو جيش، اليوم الثلاثاء، منحةً مقدمةً من البنك الدولي لتقديم مساعدات مالية لـ 68 ألف عامل وأسرة تضرروا من جائحة كورونا، بواقع 700 شيقل لكل منهم، لافتاً إلى أنه تم جمع البيانات المتعلقة بهذه الفئة ويجري حالياً تدقيقها، لصرفها الشهر المقبل وفق معايير محددة.

وأوضح أبو جيش في حديث إذاعي، أن المعايير تشمل بأن العامل لم يستفيد من المنحة السابقة التي قدمت من خلال صندوق وقفة عز، ولا يتقاضى راتباً من مصدر آخر، مشيراً إلى أن القطاعات المستهدفة بالمساعدة وضعت ورتبت حسب نسبة التضرر.

وبين أبو جيش أن هذه المنحة مكونة من 3 مكونات، وهي دعم الأسر المتضررة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، ودعم العمال من خلال وزارة العمل، والعمل مقابل المال يشرف عليه صندوق التشغيل ووزارة العمل.

وفيما يتعلق بصندوق المال، أكد وزير العمل نصر أبو جيش أن هذا البرنامج سيتم البدء به لاحقاً حيث سيتم توفير آلاف فرص عمل، سيتم توزيعها على الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني على أن يتم دفع راتب 420 دولار، إضافة إلى مئتين دولار من قبل المؤسسة الذي سيعمل فيها العامل أو الموظف.