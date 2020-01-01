الاحتلال يخطر بتجريف شارع في قرية كيسان شرق بيت لحم تمهيدا لإغلاقه

بيت لحم / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتجريف شارع فرعي في قرية كيسان شرق بيت لحم، تمهيدا لإغلاقه.

وقال نائب رئيس المجلس القروي أحمد غزال ، إن سلطات الاحتلال اقتحمت القرية، وسلمت رئيس المجلس القروي السابق حسين غزال إخطارا بتجريف شارع فرعي يوصل لأكثر من عشرة منازل بالمنطقة وإغلاقه، مضيفا أنه جرى شق هذا الشارع وتعبيده عام 2007، لخدمة المواطنين.

يشار الى ان كيسان تتعرض بشكل مستمر لهجمة استيطانية، تمثلت بالاستيلاء على أراضي المواطنين وتجريفها، وإيقاف البناء في مدرسة، اضافة الى منع من التوسع العمراني.