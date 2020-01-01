الخارجية: نتابع قضية العالق في مطار دبي علاء الغمري

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، إنها تتابع باهتمام قضية المواطن علاء سعدي الغمري من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، العالق في مطار دبي.

وأوضحت الوزراة، في بيان صحفي، على لسان المستشار السياسي لديها السفير أحمد الديك، أن الغمري كان عالقاً في مطار دبي، وحصل على خروج نهائي من الامارات، وتوجه منذ فترة الى تركيا، وعندما لم يتمكن من دخول إسطنبول، أعيد مرة أخرى الى مطار دبي، بانتظار ترحليه الى القاهرة، حتى يتمكن من دخول قطاع غزة، عند فتح معبر رفح البري.

واكد السفير الديك، ان سفارة دولة فلسطين لدى الامارات العربية المتحدة والقنصلية العامة في دبي بادرت في وقت مبكر بالتواصل معه، وقدمت له كل المساعدة الممكنة، وقامت بمخاطبة الجهات الإماراتية رسمياً في محاولة لتأمين دخوله الى الامارات.

كما تواصلت مع سفارة جمهورية مصر العربية لدى الامارات في محاولة تأمين ترحيله الى جمهورية مصر العربية، ومع ذلك بقي عالقاً، وهو موجود حالياً في ( مدينة الامارات الإنسانية)، ويسكن في احدى الشقق السكنية انتظاراً لترحيله، حيث توفر له السلطات الإماراتية المختصة متطلبات الحياة الأساسية.

وتقوم السفارة والقنصلية بمتابعة وضعه وتقدم له كل مساعدة ممكنة ريثما تحل مشكلته.