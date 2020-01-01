أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

يواصل الأسير ماهر الأخرس من جنين إضرابه عن الطعام منذ 30 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، إضافة إلى ثلاثة أسرى آخرين لمدد متفاوتة وهم محمد وهدان، وموسى زهران، وعبد الرحمن شعيبات.

ولفت نادي الأسير في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أن الأخرس (49 عاماً) هو من بلدة سيلة الظهر في جنين، اُعتقل بتاريخ 27 تموز الماضي وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، ويقبع اليوم في زنازين سجن "عوفر"، علماً أنه يواصل رفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية، ووفقاً لزيارات المحامين فإن وضعه الصحي آخذ بالتدهور مع مرور الوقت، وبدأ يتقيأ الماء.

فيما يواصل الأسير محمد وحيد وهدان من بلدة رنتيس في رام الله إضرابه منذ 21 يوماً في زنازين سجن "عوفر"، وجرى نقله إليه بعد أن اُحتجز لمدة في معتقل "حوارة".

أما الأسير موسى حسن زهران من بلدة دير أبو مشعل في رام الله، (53 عاماً) فهو مضرب عن الطعام منذ عشرة أيام، وشرع في الإضراب في 16 الجاري، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته في السابع من تموز وجرى تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال قرابة الخمس سنوات بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج وأب لاثنين من الأبناء، ويقبع اليوم في زنازين سجن "عوفر".

كما يواصل الأسير عبد الرحمن شعيبات (30 عاماً) من بيت ساحور إضرابه لليوم السادس على التوالي، في زنازين سجن "النقب الصحراوي"، وكان قد اعتقل في الخامس من حزيران، وجرى تحويله للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، علماً أنه أسير سابق قضى ما مجموعه أربع سنوات في سجون الاحتلال بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج.