غانتس يقترح وقف تسليم جثامين الشهداء

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع هيئة البث الإسرائيلية، أن وزير جيش الاحتلال بني غانتس يسعى إلى تغيير سياسة حكومة الاحتلال في ما يتعلق بتسليم جثامين الشهداء.

وفق مقترح غانتس، فإنه يجب على الحكومة عدم الموافقة على تسليم أي شهيد قبل حل قضية الجنود المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

ويرى غانتس في مقترحه أن تغيير السياسة تجاه جثامين الشهداء أيضا له علاقة بقرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني والمدني مع حكومة الاحتلال.

ويجتمع المجلس الأمني السياسي المصغر (الكابينيت) يوم الإثنين الأسبوع المقبل للنظر في مقترحه، وفق ما أفاد موقع هيئة البث الإسرائيلية.

وكانت حكومة الاحتلال قد اتخذت قرارا في أوائل عام 2017 بموجبه يتم إعادة جثامين الشهداء ما لم يكونوا منتمين لأحد الفصائل الفلسطينية.