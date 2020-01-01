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قوات الاحتلال تعتقل 15 مواطنا من الضفة

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء 15 مواطنا من الضفة.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من طولكرم، وهم: وجدي توفيق جيوسي (35 عاما)، وعماد أكرم بلعاوي (26 عاما)، وأحمد درويش أبو ذياب (22 عاما)، ورفعت ربحي الصالح (35 عاما).

ومن جنين، اعتقل الاحتلال محمود ناصر زكارنة، وشادي سامي زكارنة، ومن بلدة مراح رباح في بيت لحم اعتقل الاحتلال كلاً من: أحمد صالح عبد الكريم، وأحمد محمد ثوابتة، وحمزة خليل طقاطقة.

فيما جرى اعتقال لمواطن من بلدة سلواد في رام الله، وهو محمد ياسين حامد، وهو أسير سابق أفرج عنه قبل نحو شهر.

وفي وقت متأخر من مساء أمس اعتقل الاحتلال من القدس أربعة مواطنين وهم: عمر عودة، وإبراهيم النتشة، ويوسف الشاويش، وعادل العجلوني.

يُضاف إلى المعتقلين جهاد حسن عوض أبو عبيد من بلدة السموع في الخليل.

#الاحتلال

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