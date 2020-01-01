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قناة عبرية تكشف .. إسرائيل تمنع نشر تفاصيل عملية طعن أمنية

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف .. إسرائيل تمنع نشر تفاصيل عملية طعن أمنية


القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة "كان" العبرية، مساء أمس، النقاب عن وقوع عملية طعن أمنية، وسط اسرائيل قبل عشرة  أيام، بدون نشر تفاصيلها.
 
وقالت القناة العبرية، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، علمت أن خلفية حادثة الطعن أمنية، وأخفت عن الجمهور الخبر، ومنعت نشر تفاصيلها. 
 
وأضافت قناة كان، أن الشخص الذي تم طعنه، أصيب بجروح خطيرة، وخضع لعملية جراحية صعبة، وأن المنفذ صرخ عليه قبل طعنه.
 
ولفتت القناة الى أن هناك قرار بمنع نشر تفاصيل أكثر عن التحقيقات بالحادثة، أو ملاحقة المنفذ، أو الاعتقالات التي تمت في أعقاب الحادثة.

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