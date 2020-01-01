حماس : القصف الإسرائيلي لقطاع غزة امتداد لعدوان الحصار

غزة / سما /

اعتبرت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، قصف الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم لمواقع متفرقة شرق محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، امتداد لعدوان الحصار وإجراءات الإغلاق المشدد المفروضة على قطاع غزة.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في بيان، "إن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة بالرغم من حالة الطوارئ التي يعيشها القطاع لمواجهة جائحة كورونا، يعكس السلوك الهمجي للاحتلال، ويؤكد انعدام القيم الإنسانية لدى الاحتلال".⁦

وأضاف، كل هذه الضغوطات على قطاع غزة لن توقف نضال شعبنا المشروع لكسر الحصار الظالم، وانتزاع حقه بالعيش الكريم