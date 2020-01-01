  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس : القصف الإسرائيلي لقطاع غزة امتداد لعدوان الحصار

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : القصف الإسرائيلي لقطاع غزة امتداد لعدوان الحصار


غزة / سما /

اعتبرت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، قصف الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم لمواقع متفرقة شرق محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، امتداد لعدوان الحصار وإجراءات الإغلاق المشدد المفروضة على قطاع غزة.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في بيان، "إن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة بالرغم من حالة الطوارئ التي يعيشها القطاع لمواجهة جائحة كورونا، يعكس السلوك الهمجي للاحتلال، ويؤكد انعدام القيم الإنسانية لدى الاحتلال".⁦

وأضاف، كل هذه الضغوطات على قطاع غزة لن توقف نضال شعبنا المشروع لكسر الحصار الظالم، وانتزاع حقه بالعيش الكريم

الأكثر قراءة اليوم

غزة: قتيل وعدد من الإصابات في شجار عائلي بمخيم الشاطئ..

اشتية: التعليم الجامعي سيكون عن بعد وهذا ما قاله حول تأخر صرف الرواتب..

شاهد.. الداخلية بغزة تبدأ بفرض حظر التجوال التام بقطاع غزة

الجهاد الاسلامي: صبر المقاومة نفد ويجب انهاء الحصار على قطاع غزة بصورة شاملة

اكتشاف كنز في إسرائيل من 425 قطعة نقدية من الذهب الخالص تعود للعصر العباسي

الانتربول يرفض طلبًا تركيًا بإصدار مذكرة توقيف بحق القيادي الفلسطيني محمد دحلان

قائد فرقة غزة السابق بجيش الاحتلال: على الفلسطينيين تقديم تنازلات عاجلًا أم آجلًا..!

الأخبار الرئيسية

رغم حظر التجوال بسبب كورونا .. العمادي يدخل غزة الليلة عبر "ايرز"

الاحتلال يقصف فجر اليوم مواقع للمقاومة جنوبي قطاع غزة

غزة : تسجيل أول 4 إصابات بفيروس كورونا من خارج الحجر الصحي وفرض حظر تجوال تام على جميع المحافظات

4 شهداء من سرايا القدس في انفجار بحي الشجاعية بغزة

وفاة 3 مواطنين من محافظتي الخليل ونابلس متأثرين بإصابتهم بفيروس "كورونا"