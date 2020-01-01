الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، 15 مواطنًا خلال اقتحامات متفرقة بالضفة الغربية.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان مراد الدروبي بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل رفعت رزق صالح من عزبة شوفة بطولكرم واعتقلته.

كما اعتقلت القوات وجدي توفيق يوسف جيوسي، وعماد أكرم بلعاوي, وأحمد درويش أبو ذياب ومجد الهمشري من مدينة طولكرم.

واختطفت وحدات خاصة إسرائيلية الشاب شادي زكارنة من قباطية جنوب جنين.

وداهمت قوة للاحتلال بلدة جيوس في قلقيلية، وسط انتشار لدوريات حرس الحدود.

واعتقل الاحتلال ثلاثة شبان من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، وهم: أحمد صالح الفقيه، وأحمد محمد ثوابتة وحمزة خليل طقاطقة.

كما اعتقل شابًا من بلدة السموع جنوب مدينة الخليل، وهو جهاد حسن عوض أبو عبيد.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال يوسف شاويش، وإبراهيم النتشة، وعادل العجلوني، ومحمد إبراهيم وعمر عودة.

وشهدت بلدة العيسوية مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال، تخللها إلقاء مفرقعات وألعاب نارية على جنود الاحتلال.