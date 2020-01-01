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أبرز عناوين الصحف المحلية

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف المحلية


رام الله / سما /

ركزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء، على خبر تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء بشراء مستلزمات صحية لدعم الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

-7وفيات و553 إصابة بـ"كورونا" و132 حالة تعافٍ.

-مجلس الوزراء يعتمد موازنة مباشرة لشراء مستلزمات صحية لدعم استعدادات الحكومة للعودة للمدارس.

-رئيس الوزراء المغربي: نرفض أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل.

-"التعاون الإسلامي": إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل لن تتحقق إلا بعد إنهاء الاحتلال.

-عريقات: رؤية ترمب مشروع لتدمير السلطة والتطبيع جزء منها.

-قرن من مغالبة الاحتلالات وضفر الأمل.

-الكشف عن مخطط استيطاني ضخم: كتلة كبيرة جداً بني غربي رام الله وشمالي القدس.

القدس:

-أول 4 إصابات بكورونا في غزة وحظر تجوال شامل ووفاة 3 مواطنين في محافظتي الخليل ونابلس.

- 3 شهداء وجريحان بانفطار في موقع للمقاومة شرق غزة.

-بومبيو: ملتزمون بالإبقاء على التفوق العسكري لإسرائيل.

-اشتية خلال جلسة مجلس الوزراء: خطة للتعافي الاقتصادي لخلق فرص عمل.

-الإمارات تلغي اجتماعاً مع إسرائيل وأميركا.

-الاحتلال عن مناقصات لربط مستعمرات الضفة بشبكة الغاز الإسرائيلية.

الأيام:

-"كورونا": 6 وفيات و553 إصابة جديدة سجلت أغلبيتها في محافظتي القدس والخليل.

-اكتشاف 4 إصابات "كورونا" داخل قطاع غزة وقرار بعزل المدن وحظر تجول شامل ليومين.

-شهيدان من "سرايا القدس" بانفجار عرضي شرق غزة.

-120 إصابة جديدة بـ"كورونا" في القدس الشرقية و336 بين أبناء الجالية الفلسطينية في أميركا.

-اشتية: إعداد خطة للتعافي الاقتصادي ودعوة العاطلين عن العمل لزراعة الأرض.

-إصابات خلال اقتحامات لجيش الاحتلال وإحباط إقامة بؤرة استيطانية جنوب الخليل.

-مباحثات بين وزيري الصحة الإماراتي والإسرائيلي حول "كورونا".

#الصحف المحلية

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