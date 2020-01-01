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الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات و1774 إصابة بكورونا
الأوقاف: إغلاقُ جميع مساجد قطاع غزة مؤقتاً و ووقفُ صلوات الجماعة ابتداءً من فجر يوم الثلاثاء
النيابة تحظر نشر أخبار كورونا دون ما يصدر عن الصحة والداخلية
شاهد.. الداخلية بغزة تبدأ بفرض حظر التجوال التام بقطاع غزة
التعليم : إغلاق الجامعات وجميع المؤسسات التعليمية "الحكومية والخاصة ووكالة الغوث"
"الاقتصاد بغزة" تنشر بيانًا حول مخزون المواد الغذائية والبضائع
الاحتلال يقصف فجر اليوم مواقع للمقاومة جنوبي قطاع غزة
اجواء شديدة حارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة
غزة : وفاة شاب أحرق نفسه أول أمس
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اسعار العملات مقابل الشيكل
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما /
جاءت اسعار صرف العملات لليوم الثلاثاء كما يلي:
الدولار: 3.39
الدينار: 4.78
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الاحتلال يقصف فجر اليوم مواقع للمقاومة جنوبي قطاع غزة
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