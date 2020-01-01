  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

اسعار العملات مقابل الشيكل

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسعار العملات مقابل الشيكل


رام الله / سما /

جاءت اسعار صرف العملات لليوم الثلاثاء كما يلي:

الدولار: 3.39

الدينار: 4.78

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يُعد بنك أهداف عميقة في قطاع غزة

غزة: قتيل وعدد من الإصابات في شجار عائلي بمخيم الشاطئ..

اشتية: التعليم الجامعي سيكون عن بعد وهذا ما قاله حول تأخر صرف الرواتب..

اكتشاف كنز في إسرائيل من 425 قطعة نقدية من الذهب الخالص تعود للعصر العباسي

الانتربول يرفض طلبًا تركيًا بإصدار مذكرة توقيف بحق القيادي الفلسطيني محمد دحلان

حماس من تحدد نغمة الحياة.. اسرائيل هيوم: بالونات غزة حولت حياة مستوطني الغلاف لجحيمٍ لا يطاق

قائد فرقة غزة السابق بجيش الاحتلال: على الفلسطينيين تقديم تنازلات عاجلًا أم آجلًا..!

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يقصف فجر اليوم مواقع للمقاومة جنوبي قطاع غزة

غزة : تسجيل أول 4 إصابات بفيروس كورونا من خارج الحجر الصحي وفرض حظر تجوال تام على جميع المحافظات

4 شهداء من سرايا القدس في انفجار بحي الشجاعية بغزة

وفاة 3 مواطنين من محافظتي الخليل ونابلس متأثرين بإصابتهم بفيروس "كورونا"

الجهاد الاسلامي: صبر المقاومة نفد ويجب انهاء الحصار على قطاع غزة بصورة شاملة