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"الاقتصاد بغزة" تنشر بيانًا حول مخزون المواد الغذائية والبضائع

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 12:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد بغزة" تنشر بيانًا حول مخزون المواد الغذائية والبضائع


غزة / سما /

قالت وزارة الاقتصاد بغزة، بعد منتصف ليلة الثلاثاء، إن المخزون السلعي والتمويني للمواد الغذائية والبضائع متوفر ولعدة أشهر.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن السلع والمواد الغذائية متوفرة في الأسواق والمحلات التجارية.

ودعت المواطنين لعدم التهافت على المحلات، مطالبة أصحاب المحلات والتجار إلى عدم احتكار السلع أو استغلال المواطنين.

وشددت على أن طواقم التفتيش تعمل على متابعة كافة المحلات والمولات من أجل توفير السلع للمواطنين، داعيةً المواطنين للإبلاغ عن أي حالات استغلال أو احتكار عبر الرقم المجاني للوزارة 1800112233 .

#غزة #وزارة الاقتصاد #السلع الأساسية #فيروس كورونا #حظر التجوال

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