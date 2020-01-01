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التعليم : إغلاق الجامعات وجميع المؤسسات التعليمية "الحكومية والخاصة ووكالة الغوث"

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 12:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم : إغلاق الجامعات وجميع المؤسسات التعليمية "الحكومية والخاصة ووكالة الغوث"


غزة / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، تعليق الدراسة وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ووكالة الغوث (رياض أطفال ومدارس ومؤسسات تعليم عالي) خلال اليومين القادمين.

أما مسؤول ملف التعليم في الأنروا فريد أبو عاذرة، أكد أنه في ضوء التطورات الصحية الحالية ، و بناء على إعلان الجهات المختصة تفعيل الخطة ج ، فعلى جميع الموظفين البقاء في منازلهم.

كما شدد أبو عاذرة، على إغلاق  جميع المدارس و مراكز التدريب ليومي الثلاثاء و الاربعاء 25،26 أغسطس.

وأشار أبو عاذرة، إلى أن الوكالة ستوافي موطفيها وطلبتها  بتعليمات جديدة مساء يوم الأربعاء، متمنيُا السلامة للجميع.

الي ذلك أعلنت جامعة الأقصى بغزة، مساء اليوم الاثنين، عن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي في كافة فروعها ابتداءً من يوم غد الثلاثاء وحتى إشعار آخر، بسبب إعلان مركز الإعلام الحكومي في القطاع عن اكتشاف حالات مصابة بفايروس كورونا خارج مراكز الحجر في قطاع غزة، متمنين السلامة للجميع.

وجامعة الإسراء، قررت بناءً على حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها مساء اليوم  تعليق الدوام الأكاديمي والإداري لمدة يومين من تاريخه، مع تمنياتها بالسلامة التامة لجميع طلابها بشكل خاص ولجميع المواطنين.

فيما أعلنت  وزارة التربية والتعليم العالي عن تأجيل الامتحان التطبيقي الشامل لدورة اغسطس ٢٠٢٠م بشقيه النظري والعملي حتى إشعار آخر.

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