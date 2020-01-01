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شاهد.. الداخلية بغزة تبدأ إجراءات فرض حظر التام التجوال بقطاع غزة

الإثنين 24 أغسطس 2020 11:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. الداخلية بغزة تبدأ إجراءات فرض حظر التام التجوال بقطاع غزة


غزة / سما /

شرعت الأجهزة الأمنية بتنفيذ حظر التجوال في كافة محافظات قطاع غزة بعد اكتشاف 4 إصابات بفيروس "كورونا" وسط قطاع غزة.

وذلك بعد اعلان  وزارة الصحة بغزة تسجيل اولى الاصابات خارج مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة.


واكدت الصحة انها تجري محاولات لتحديد خارطة الوباء ومصدر العدوى.


وقال سلامة معروف مدير المكتب الاعلامي بغزة "نعلن عن تسجيل اولى الاصابات وهم ثلاثة ذكور وسيدة من مخيم المغازي ما يستدعي الالتزام بشروط السلامة".
ودعا كل من خالط سوبر ماركت الندى بدير البلح لحجر انفسهم منزليا لحين الوصول لهم.


واعلن حظر تحول تام على جميع مرافق قطاع غزة لثماني واربعين ساعة بما يشمل التعليم والمساجد وصالات الافراح.

ودعا المواطنين لعدم مغادرة منازلهم والتقيد بالاجراءات الحكومية فقط.


واكد ان الامن سيقوم بمتابعة عملية منع التجوال.


وقال ان الجهات ستستمر في اداء واجبها، داعيا المواطنين الذين يعانون من اي اعراض تنفسية الاتصال بالجهات المعنية، مؤكدا وجود خطة للتعامل مع امكانية تمديد منع التحول في حال الضرورة


ودعا وسائل الاعلام الالتزام بكون الصحة هي مصدر التعامل الوحيد مع الاخبار.



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