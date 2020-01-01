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الكيلة تُعفي أطفال قرية SOS من رسوم الخدمات الصحية في المراكز الحكومية

الإثنين 24 أغسطس 2020 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة تُعفي أطفال قرية SOS من رسوم الخدمات الصحية في المراكز الحكومية


رام الله / سما /

 قررت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم، إعفاء اطفال قرية SOS في محافظة بيت لحم والبالغ عددهم 110 أطفال من رسوم الخدمات الصحية المقدمة من الدوائر والوحدات وعيادات ومستشفيات وزارة الصحة.

وأشارت الكيلة إلى سعي الوزارة للوصول الى كافة شرائح المجتمع، رغم الظروف الصعبة التي نمر بها صحياً وسياسياً، مؤكدة أن الفئات المهمشة والأكثر عرضة للخطر هي على أولويات عمل الوزارة.

وقالت: إن أطفالنا في كافة أماكن تواجدهم يستحقون منا كل الرعاية، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها، مشيدة بكافة الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية برعاية الأطفال وتقديم الخدمات بمختلف أنواعها لهم.

#وزيرة الصحة #مي الكيلة #قرية SOS

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