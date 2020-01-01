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"الخارجية": لا وفيات جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا وارتفاع الإصابات إلى 5403

الإثنين 24 أغسطس 2020 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": لا وفيات جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا وارتفاع الإصابات إلى 5403


رام الله /سما/

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، بعدم تسجيل وفيات جديدة في صفوف أبناء جالياتنا حول العالم بفيروس "كورونا" ليستقر العدد عند 230 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 5403 بعد تسجيل إصابات جديدة في أميركا، وحالات التعافي إلى 1851.

وفي هذا السياق، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل 326 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية في كل من: شيكاغو، ونيوجرسي، وميتشيغن، وتكساس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3198 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لهذا اليوم في صفوف الجالية بأميركا ليبقى العدد 72 حالة وفاة.

وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء، بأن دفعة جديدة من "الأحباب" العالقين في الوطن غادرت صباح اليوم إلى أميركا، كما غادرت ظهر هذا اليوم دفعة أخرى من "الأحباب" إلى الإمارات العربية المتحدة، للالتحاق بأعمالهم وأسرهم، حيث كان السفير أحمد الديك في وداع المغادرين.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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