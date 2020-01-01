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30 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن 28 منها محلية

الإثنين 24 أغسطس 2020 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
30 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن 28 منها محلية


عمان /سما/

 أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الاثنين، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بينها 28 محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 1639 إصابة.

وأوضح جابر أن الإصابات الجديدة جاءت كالآتي: حالتان لأردنيين قادمين من الخارج (السعودية، وأميريكا)، و3 حالات في الزرقاء مخالطين لحالة مؤكدة، و25 حالة في العاصمة 20 مخالطين لحالة مؤكدة، فيما يتم الاستقصاء عن 5 الآخرين.

وأضاف أنه تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس إحداها لمسنة تبلغ من العمر 99 سنة، والأخرى لمريض من جنسية عربية حضر إلى الأردن بطائرة خاصة، فيما تم تسجيل 15 حالة شفاء، وإجراء 7468 فحصا.

#الاردن #فيروس كورونا

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