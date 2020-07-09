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تحويل أسير مريض للاداري لمدة 6 شهور

الإثنين 24 أغسطس 2020 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحويل أسير مريض للاداري لمدة 6 شهور


جنين /سما/

حولت سلطات الاحتلال ، أليوم، الأسير بسام أحمد أسعد أبو علي (59 عاماً) من مدينة جنين ، للاعتقال الاداري لمدة 6 شهور .

وافادت زوجته، أن سلطات الاحتلال اعتقلت بسام من منزله فجر تاريخ 9-7-2020 ، ورفضت طلب محاميه بالافراج عنه رغم معاناته من عدة امراض مزمنة منها الضغط والقلب حيث خضع مؤخراً لعدة عمليات قسطرة ، وبعد مرور أكثر من شهر على اعتقاله ، جرى تحويله للاداري بذريعة الملف السري الذي اعتبرته تعسفي وظالم وغير قانوني .

الجدير ذكره ،أن أبو علي متزوج ولديه ولدين وهو أسير محرر تعرض للاعتقال في سجن انصار في جنوب لبنان عام 1982 ، ويعمل حالياً موظفاً في هيئة البترول ، وما زال محتجز في سجن "عوفر ".

#سلطات الاحتلال #الاعتقال الاداري #اسير

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