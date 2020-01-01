غانتس يهدد غزة: "كل بالون ينفجر في أراضينا سيقابله انفجارات أكبر وأكثر إيلامًا من قبلنا"

القدس المحتلة /سما/

قال بيني غانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، إن قواته ستواصل الرد على أي هجمات من قطاع غزة.

جاء ذلك خلال زيارته لفرقة منظومة القبة الحديدية في غلاف غزة والتي تم نشرها في جميع المناطق المحيطة بالقطاع، مشيدًا بدور قوات الفرقة في التصدي للصواريخ المطلقة من غزة.

وقال: "لا يمكن أن نقبل بإطلاق صاروخ أو منطاد أو بالون ولا أي خرق أمني .. طالما استمر ذلك من غزة فنحن سنواصل هجماتنا".

وأضاف موجهًا رسالته لقادة حماس "كل بالون ينفجر في أراضينا سيقابله انفجارات أكبر وأكثر إيلامًا من قبلنا".