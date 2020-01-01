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موقع اسرائيلي يكشف: هذا ما أبلغته اسرائيل للوفد المصري بشأن مطالب حماس...

الإثنين 24 أغسطس 2020 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع اسرائيلي يكشف: هذا ما أبلغته اسرائيل للوفد المصري بشأن مطالب حماس...


القدس المحتلة /سما/

كشفت مصادر مصرية، عن أن القاهرة طلبت من تل ابيب و حركة حماس وقف التصعيد والتوتر بشكل مؤقت.

ونقل موقع حدشوت بتخون سديه الاسرائيلي عن مصادر مصرية قولها: إن اسرائيل أبلغت الوفد المصري أنها لن تستجيب لأي طلب من حماس حتى يتم وقف إطلاق البالونات الحارقة والإرباك الليلي، لكن حماس رفضت ذلك وأكدت موقفها بضرورة تلبية مطالبها أولا.

وبحسب وسائل اعلام اسرائيلية، اندلع 31 حريقا في مستوطنات غلاف قطاع غزة منذ الصباح، جراء اطلاق البالونات الحارقة من غزة.

ويشهد قطاع غزة توترا امنيا مع اسرائيل، جراء القصف الاسرائيلي على القطاع واستمرار اطلاق البالونات الحارقة من غزة باتجاه المستوطنات الاسرائيلية في الغلاف، لتنصل الاحتلال من تنفيذ تفاهمات رفع الحصار عن غزة.

ويواصل قادة الاحتلال الاسرائيل تهديداته للمقاومة الفلسطينية وتضيق الخناق على غزة والتي كان اخرها منع ادخال كافة السلع والبضائع الى القطاع باستناء الطبية والغذائية.

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