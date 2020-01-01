  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لقاء في بيت لحم يناقش آلية التصدي للهجمة الاستيطانية على قرية كيسان

الإثنين 24 أغسطس 2020 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم /سما/

 ناقش لقاء نظمته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة بيت لحم اليوم الاثنين، آلية التصدي للهجمة الاستيطانية الشرسة على قرية كيسان جنوب شرق بيت لحم.

وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية: إن سلطات الاحتلال تواصل هدم المنازل والاستيلاء على أراضي المواطنين في قرية كيسان.

وبين أن هناك آلية العمل مكونة من شقين، الشق الأول قانوني تكفلت به هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومؤسسة يش دين، ومؤسسة سانت ايف، والثاني حول تعزيز الصمود الذي تجلى بتزويد المواطنين بخزانات مياه، ومعالجة تمديد الكهرباء القطرية للبيوت، وترميم المنازل، وجلب خط بيرمت من كيسان-الرشايدة-الرواعين، مشيرا الى أنه يتم العمل على فتح طرق زراعية داخلية والعمل مع وزارة الحكم المحلي على توسيع المخطط الهيكلي وتصديقه.

بدوره، قال رئيس مجلس قروي كيسان صدام عبيات، إن إقامة هذه الفعاليات تعزز صمود المواطنين وتقوي ارادتهم، لأن الاحتلال يتبع سياسة التهجير والسيطرة على الأراضي.

ودعا جميع المؤسسات الوطنية والحكومية والأهلية ذات العلاقة للوقوف إلى جانب الأهالي لمجابهة الاحتلال ومطامعه، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي.

#قرية كيسان #استيطان

الأكثر قراءة اليوم

وسائل اعلام اسرائيلية تستعرض استعدادات الجيش الاسرائيلي على حدود قطاع غزة..

وليد العوض يتساءل: كيف لا يصل السولار لمحطة الكهرباء ويصل في نفس الوقت للمولدات؟

الجيش الإسرائيلي يُعد بنك أهداف عميقة في قطاع غزة

اشتية: التعليم الجامعي سيكون عن بعد وهذا ما قاله حول تأخر صرف الرواتب..

نتنياهو يعلن قبوله عرضًا من حزب غانتس لمنع الانتخابات.. ويؤكد دول اخرى ستشارك اسرائيل بالسلام قريبا

اكتشاف كنز في إسرائيل من 425 قطعة نقدية من الذهب الخالص تعود للعصر العباسي

حماس من تحدد نغمة الحياة.. اسرائيل هيوم: بالونات غزة حولت حياة مستوطني الغلاف لجحيمٍ لا يطاق

الأخبار الرئيسية

موقع اسرائيلي يكشف: هذا ما أبلغته اسرائيل للوفد المصري بشأن مطالب حماس...

الغرفة المشتركة: لن نسمح للعدو بالتغول على الصيادين من أبناء شعبنا..

الجيش

قائد فرقة غزة السابق بجيش الاحتلال: على الفلسطينيين تقديم تنازلات عاجلًا أم آجلًا..!

7

حماس: تلقينا دعوة لحضور اجتماع مشترك للفصائل الفلسطينية في موسكو..

الصحة : تسجيل 4 حالات وفاة و553 إصابة جديدة بفيروس كورونا