لقاء في بيت لحم يناقش آلية التصدي للهجمة الاستيطانية على قرية كيسان

بيت لحم /سما/

ناقش لقاء نظمته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة بيت لحم اليوم الاثنين، آلية التصدي للهجمة الاستيطانية الشرسة على قرية كيسان جنوب شرق بيت لحم.

وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية: إن سلطات الاحتلال تواصل هدم المنازل والاستيلاء على أراضي المواطنين في قرية كيسان.

وبين أن هناك آلية العمل مكونة من شقين، الشق الأول قانوني تكفلت به هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومؤسسة يش دين، ومؤسسة سانت ايف، والثاني حول تعزيز الصمود الذي تجلى بتزويد المواطنين بخزانات مياه، ومعالجة تمديد الكهرباء القطرية للبيوت، وترميم المنازل، وجلب خط بيرمت من كيسان-الرشايدة-الرواعين، مشيرا الى أنه يتم العمل على فتح طرق زراعية داخلية والعمل مع وزارة الحكم المحلي على توسيع المخطط الهيكلي وتصديقه.

بدوره، قال رئيس مجلس قروي كيسان صدام عبيات، إن إقامة هذه الفعاليات تعزز صمود المواطنين وتقوي ارادتهم، لأن الاحتلال يتبع سياسة التهجير والسيطرة على الأراضي.

ودعا جميع المؤسسات الوطنية والحكومية والأهلية ذات العلاقة للوقوف إلى جانب الأهالي لمجابهة الاحتلال ومطامعه، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي.