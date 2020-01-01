شاهد: نجاة عائلة فلسطينية بأعجوبة من قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بخانيونس

غزة /سما/

نجت عائلة فلسطينية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم الاثنين، بأعجوبة من مجزرة مروعة كادت تلحق بهم، جراء استهداف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منزلهم بقذيفة، لم تنفجر.

وأفادت مصادر محلية، بان مدفعية الاحتلال استهدفت منزل احد المواطنين في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس، فجر اليوم، بقذيفة واحدة، ولم تنفجر بعد.

وأوضحت المصادر، أن صاحب المنزل تفاجأ عند تفقده المنزل بوجود قذيقة إسرائيلية، اخترقت ثلاثة جدران، ومستقرة داخل احدى الغرف، ما دفعه لمغادرة البيت فورًا.

وأشارت إلى أن خبراء المتفجرات في جهاز الشرطة العامة، تفقدوا المنزل كاملاً، وأبطلوا عمل القذيفة، خشية من إعادة انفجارها، ثم نقلوها إلى مكان آمن، بعيدًا عن المدنيين.

الجدير ذكره أن مدفعية الاحتلال قصفت عدة اهداف شرقي قطاع غزةـ، الليلة الماضية، دون وقوع إصابات بين صفوف المدنيين.