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غانتس: سنعمل مع أمريكا لضمان تفوق إسرائيل عسكريا

الإثنين 24 أغسطس 2020 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: سنعمل مع أمريكا لضمان تفوق إسرائيل عسكريا


القدس المحتلة /سما/

التقى وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
 
وقال غانتس وفق قناة كان العبرية، "سنتحرك في جميع المجالات وبكل الوسائل لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي".
 
وأضاف: "سنواصل العمل بالشراكة مع الولايات المتحدة في خط لا هوادة فيه مع إيران، التي تواصل تطوير أسلحة نووية وخمس مليشيات في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
 
وزعم أن إيران تشكل خطرا على العالم والمنطقة وإسرائيل وسنواجهها سياسيا وأمنيا واقتصاديا، للحفاظ على استقرار المنطقة.
 
وهنأ غانتس بومبيو على جهود الإدارة الأمريكية لدفع التطبيع في الشرق الأوسط، وقال: "إن إسرائيل ستمسك دائمًا بالسلام، والتطورات الإقليمية التي تقودها الإدارة الأمريكية بموجب الاتفاقيات مهمة لمستقبلها".
 
وتابع: "سنعمل مع الولايات المتحدة لضمان تفوقنا العسكري، والتكنولوجيا الإسرائيلية، وهي شرط أساسي للاستقرار الإقليمي وأمن إسرائيل في مواجهة التحديات في الشرق الأوسط ".

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