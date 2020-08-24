جمعية التنمية العمالية (عامل) تعقد اجتماع هيئتها العامة في قطاع غزة

غزة /سما/

نظمت جمعية التنمية العمالية (عامل) اليوم الاثنين الموافق 24-8-2020 الساعة الحادية عشر صباحا في مقرها بغزة الاجتماع العادي الاول للهيئة العامة، وقد حضر الاجتماع 22 عضو من اصل 32 ، الى جانب حضور مراقب وزارة الداخلية، وقد ناقش الحضور التقريرين الاداري والمالي لسنة 2019 وتم المصادقة عليهما بالإجماع، كما اقر الاجتماع التجديد للمكتب الاستشاري للمحاسبة والتدقيق والاستشارات المالية ، كجهة تدقيق لحسابات الجمعية، وفي ختام الاجتماع تم انتخاب مجلس ادارة للجمعية بالتزكية للأعضاء وقد تم توزيع المناصب في اجتماع للمجلس الجديد عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة وكانت على النحو التالي:

1- أ. عبد الكريم عاشور – رئيسا للمجلس

2- أ. الياس الجلدة – نائبا للرئيس

3- الدكتور رفيق المصري- امين السر

4- أ. جمال الخالدي – امين الصندوق

5- أ. ريم عوض (فرينه) - عضو

6- الدكتورة شيرين الضاني - عضو

7- أ. جميل شقورة – عضو

كما اقر المجلس تكليف أ. نضال غبن قائم باعمال مدير تنفيذي للجمعية.

تجدر الاشارة الى ان جمعية عامل هي جمعية اهلية غير ربحية تأسست منتصف عام 2016 في قطاع غزة حسب قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000، وحصلت على تسجيل لدى الوزارة المختصة في غزة والضفة تحت رقم 8596، بادر الى تأسيسها مجموعة من القانونيين والحقوقيين والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني، وتهدف إلي دعم وتمكين فئة العمال وممثليهم بمختلف تصنيفاتهم وفئاتهم والدفاع عن حقوقهم بشتي الوسائل القانونية والاجتماعية الممكنة، وتسعى الى تحسين ظروفهم من خلال برامح مختلفة " اقتصادية وقانونية وثقافية واجتماعية " .

وتتخذ الجمعية مقرا لها عنوانه غزة الميناء-عمارة ابو شعبان، ونطاق عملها قطاع غزة.

