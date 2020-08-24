الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في مجالات الصحة والأبحاث ومكافحة كورونا

ابو ظبي/سما/

بحث وزير الصحة الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس مع وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين هاتفيا مسارات التعاون الثنائي في مجالات الصحة والبحث العلمي.

وناقش العويس وإدلشتاين، اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون في المجال الطبي، إلى جانب الصناعات الدوائية، والأبحاث الطبية، وأطر التعاون المشترك في مكافحة جائحة كورونا.

كما بحث الجانبان مشاريع مستقبلية للشراكة العلمية والطبية، خاصة في مجال التجارب الخاصة بإيجاد لقاح أو دواء للفيروس، إضافة إلى تبادل الزيارات بين الوفود.

وقال الوزير الإماراتي: "في ظل الظروف التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد على دول العالم يتوجب تضافر الجهود في مجال البحث الطبي و التي ستصب في صالح الإنسانية"، مرحبا بالتعاون الثنائي في هذا المجال بما يعود بالنفع على البلدين والإنسانية.