  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في مجالات الصحة والأبحاث ومكافحة كورونا

الإثنين 24 أغسطس 2020 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في مجالات الصحة والأبحاث ومكافحة كورونا


ابو ظبي/سما/

بحث وزير الصحة الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس مع وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين هاتفيا مسارات التعاون الثنائي في مجالات الصحة والبحث العلمي.

وناقش العويس وإدلشتاين، اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون في المجال الطبي، إلى جانب الصناعات الدوائية، والأبحاث الطبية، وأطر التعاون المشترك في مكافحة جائحة كورونا.

كما بحث الجانبان مشاريع مستقبلية للشراكة العلمية والطبية، خاصة في مجال التجارب الخاصة بإيجاد لقاح أو دواء للفيروس، إضافة إلى تبادل الزيارات بين الوفود.

وقال الوزير الإماراتي: "في ظل الظروف التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد على دول العالم يتوجب تضافر الجهود في مجال البحث الطبي و التي ستصب في صالح الإنسانية"، مرحبا بالتعاون الثنائي في هذا المجال بما يعود بالنفع على البلدين والإنسانية.

العويس و وزير الصحة الإسرائيلي يبحثان هاتفياً التعاون في مجالات الصحة و الأبحاث و مكافحة #كورونا#وام pic.twitter.com/P1cPrLyHxk

— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 24, 2020
#الامارات #اسرائيل #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

وسائل اعلام اسرائيلية تستعرض استعدادات الجيش الاسرائيلي على حدود قطاع غزة..

وليد العوض يتساءل: كيف لا يصل السولار لمحطة الكهرباء ويصل في نفس الوقت للمولدات؟

الجيش الإسرائيلي يُعد بنك أهداف عميقة في قطاع غزة

اشتية: التعليم الجامعي سيكون عن بعد وهذا ما قاله حول تأخر صرف الرواتب..

قيادي بالجهاد يكشف هدف الاحتلال من جولة التصعيد: إخافة الفلسطينيين وتمرير صفقة القرن..!

نتنياهو يعلن قبوله عرضًا من حزب غانتس لمنع الانتخابات.. ويؤكد دول اخرى ستشارك اسرائيل بالسلام قريبا

اكتشاف كنز في إسرائيل من 425 قطعة نقدية من الذهب الخالص تعود للعصر العباسي

الأخبار الرئيسية

الغرفة المشتركة: لن نسمح للعدو بالتغول على الصيادين من أبناء شعبنا..

الجيش

قائد فرقة غزة السابق بجيش الاحتلال: على الفلسطينيين تقديم تنازلات عاجلًا أم آجلًا..!

7

حماس: تلقينا دعوة لحضور اجتماع مشترك للفصائل الفلسطينية في موسكو..

الصحة : تسجيل 4 حالات وفاة و553 إصابة جديدة بفيروس كورونا

انتحار شاب شنقًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة