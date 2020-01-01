"شبكة تمكين": أزمة الكهرباء بغزة إجراء عقابي غير قانوني ضد شعب بأكمله

غزة /سما/

أكدت شبكة تمكين المؤسسات الأهلية، اليوم الإثنين، أن توقف محطة الكهرباء تأتي في إطار العقوبات الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق مليوني مواطن في غزة وبشكل يخالف القانون الدولي.

وقالت الشبكة، في بيان صحفي، أن انقطاع التيار الكهربائي يهدد حياة الأطفال الخُدّج في الحضانات ومرضى العناية المركزة والفشل الكلوي ويهدد بوقف العمليات الجراحية والولادات القيصرية وسيكون له تداعيات خطيرة على عمل المستشفيات.

وطالبت المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادينوف بالتدخل الفوري وتحقيق خطوات ملموسة لإدخال الوقود اللازم لتشغيل المحطة.

كما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك والتدخل الفوري لإلزام الاحتلال بإزالة جميع القيود عن السكان المحميّين بحكم هذه القوانين والمواثيق الدولية.